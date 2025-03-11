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Мир

Беспрецедентная атака. Минобороны РФ: за ночь перехвачены 337 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 11 марта 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 07:56
Беспрецедентная атака. Минобороны РФ: за ночь перехвачены 337 украинских БПЛА
Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel via AP

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 11 марта были перехвачены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области.

Речь идет о беспрецедентной по интенсивности атаке ВСУ с применением беспилотников.

Ранее офис губернатора Московской области Андрея Воробьева объявил, что в результате массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область есть жертвы. Официально пока объявлено об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).

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