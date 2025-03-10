x
10 марта 2025
|
последняя новость: 12:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 марта 2025
|
10 марта 2025
|
последняя новость: 12:15
10 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Зеленский отправился с визитом в Саудовскую Аравию, где пройдет украинско-американская встреча

США
Война в Украине
Украина
Саудовская Аравия
время публикации: 10 марта 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 11:43
Зеленский отправился с визитом в Саудовскую Аравию, где пройдет украинско-американская встреча
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет 10 марта в Саудовскую Аравию и проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом – фактическим правителем королевства.

Страны Персидского залива проявили себя эффективным посредником на российско-украинских переговорах по обмену пленными. Саудовская Аравия приняла российско-американские переговоры по украинской тематике на уровне министров иностранных дел. Переговоры без участия Украины вызвали критику как в самой Украине, так и в европейских странах.

Одновременно в Саудовскую Аравию прибывает и делегация США. 11 марта состоятся ее переговоры с украинскими представителями. Согласно BBC, встреча пройдет без участия самого Зеленского.

Напомним, что около 10 дней назад визит украинского лидера в Белый дом закончился провалом – Зеленский и президент США Дональд Трамп вступили в перепалку на глазах у журналистов. После возвращения в Киев президент Украины заявил о готовности налаживать отношение с новой администрацией.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 марта 2025

NBC: даже после подписания соглашения о недрах США не возобновят помощь Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 марта 2025

Трамп заявил, что с Россией "проще" иметь дело, чем с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 марта 2025

Китай выступил против переговоров по Украине без участия Украины и ЕС