Зеленский отправился с визитом в Саудовскую Аравию, где пройдет украинско-американская встреча

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет 10 марта в Саудовскую Аравию и проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом – фактическим правителем королевства.

Страны Персидского залива проявили себя эффективным посредником на российско-украинских переговорах по обмену пленными. Саудовская Аравия приняла российско-американские переговоры по украинской тематике на уровне министров иностранных дел. Переговоры без участия Украины вызвали критику как в самой Украине, так и в европейских странах.

Одновременно в Саудовскую Аравию прибывает и делегация США. 11 марта состоятся ее переговоры с украинскими представителями. Согласно BBC, встреча пройдет без участия самого Зеленского.

Напомним, что около 10 дней назад визит украинского лидера в Белый дом закончился провалом – Зеленский и президент США Дональд Трамп вступили в перепалку на глазах у журналистов. После возвращения в Киев президент Украины заявил о готовности налаживать отношение с новой администрацией.