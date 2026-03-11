В Ираке уничтожены боевики проиранских шиитских группировок

Пять боевиков двух проиранских шиитских группировок были убиты в результате ударов, ответственность за которые в Ираке возлагают на США.

По данным AFP, четыре члена "Бригад Имама Али", входящих в состав "Аль-Хашд аш-Шааби", были уничтожены при ударе в районе Дибс в провинции Киркук на севере страны, еще один боевик из "Бригад Хизбаллы в Ираке" был убит в районе Аль-Каим у сирийской границы.

Как сообщают арабские СМИ, удар по Дибсу пришелся по объекту 40-й бригады "Аль-Хашд аш-Шааби", при этом, помимо убитых, есть раненые.

В отдельном эпизоде в Аль-Каиме, по данным Reuters, был атакован еще один объект шиитских "сил народной мобилизации".

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – это созданная в Ираке в 2014 году коалиция преимущественно шиитских вооруженных формирований "Катаиб Хизбалла", "Бадр", "Асаиб Ахль аль-Хак" и др. Формально "Аль-Хашд аш-Шааби" входит в систему иракской государственной безопасности. Но многие руководители группировки тесно связано с Ираном и "Корпусом стражей исламской революции", прежде всего с подразделением "Кудс".

В ходе нынешней войны на Ближнем Востоке боевики этой группировки действуют на стороне Ирана против США, Израиля и ряда арабских стран.