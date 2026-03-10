В Ираке атакован штаб проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", есть убитые и раненые

В ночь на 10 марта были нанесены два авиаудара по штабу проиранского иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Киркуке, на севере Ирака.

По данным "Аль-Джазиры", шиитские боевики понесли потери – не менее пяти убитых, 18 раненых.

Кто осуществил атаку, пока неясно. Это могли быть и американцы, и израильтяне.

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – это созданная в Ираке в 2014 году коалиция преимущественно шиитских вооруженных формирований "Катаиб Хизбалла", "Бадр", "Асаиб Ахль аль-Хак" и др. Формально "Аль-Хашд аш-Шааби" входит в систему иракской государственной безопасности. Но многие руководители группировки тесно связано с Ираном и "Корпусом стражей исламской революции", прежде всего с подразделением "Кудс".

В ходе нынешней войны на Ближнем Востоке боевики этой группировки действуют на стороне Ирана против США, Израиля и ряда арабских стран.