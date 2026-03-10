x
10 марта 2026
|
последняя новость: 06:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 06:31
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Ираке атакован штаб проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", есть убитые и раненые

Ирак
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 05:43
В Ираке атакован штаб проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", есть убитые и раненые
AP Photo/Hadi Mizban

В ночь на 10 марта были нанесены два авиаудара по штабу проиранского иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Киркуке, на севере Ирака.

По данным "Аль-Джазиры", шиитские боевики понесли потери – не менее пяти убитых, 18 раненых.

Кто осуществил атаку, пока неясно. Это могли быть и американцы, и израильтяне.

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – это созданная в Ираке в 2014 году коалиция преимущественно шиитских вооруженных формирований "Катаиб Хизбалла", "Бадр", "Асаиб Ахль аль-Хак" и др. Формально "Аль-Хашд аш-Шааби" входит в систему иракской государственной безопасности. Но многие руководители группировки тесно связано с Ираном и "Корпусом стражей исламской революции", прежде всего с подразделением "Кудс".

В ходе нынешней войны на Ближнем Востоке боевики этой группировки действуют на стороне Ирана против США, Израиля и ряда арабских стран.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 августа 2025

Иран собирает прокси: что стоит за визитом Лариджани в Багдад и Бейрут