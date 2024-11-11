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Ближний Восток

Ливанские источники: Израиль предпринял попытку ликвидации зятя нового генсека "Хизбаллы"

время публикации: 11 ноября 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 21:14
Ливанские источники: Израиль предпринял попытку ликвидации зятя нового генсека "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

В понедельник, 11 ноября, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по строению в деревне Айн-Якуб в южном Ливане. По данным минздрава Ливана, в результате этого удара погибли не менее 8 человек и 14 были ранены.

Независимое ливанское информационное агентство "Хуна Либнан"утверждает, что целью удара был зять генерального секретаря "Хизбаллы" Наима Касема. По информации этого издания, родственник генсека, являющийся членом семейного клана Харб, утром 11 ноября посещал Айн-Якуб, но покинул деревню до атаки израильских ВВС.

Другое назависимое ливанское агентство "Аль-Марказиа" пишет, что до принадлежал бывшему члену Сирийской национальной партии, ныне покойному Ахмаду аль-Хашаму, после начала войны в доме проживала семья беженцев из района Набатии (фамилия семьи не указывается).

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