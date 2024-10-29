"Хизбалла" объявила, что генсеком после гибели Насраллы стал Наим Касем

Во вторник, 29 октября, ливанская террористическая организация "Хизбалла" объявила, что Наим Касем избран Советом шуры на пост нового генерального секретаря.

До сегодняшнего дня Касем являлся исполняющим обязанности генсека "Хизбаллы". Он занял этот пост после того, как 27 сентября 2024 года в пригороде Бейрута был уничтожен Хасан Насралла, несколько десятилетий являвшийся генсеком "Хизбаллы".

На прошлой неделе сообщалось, что Наим Касем после ликвидации Насраллы переехал из Ливана в Иран, опасаясь, что Израиль попытается его устранить. Сайт Aram News писал, что 5 октября Касем вылетел из Бейрута на иранском самолете в сопровождении министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Дамаск, а оттуда – в Тегеран.

71-летний шейх Наим Касем считался вторым по влиятельности в "Хизбалле" после шейха Хасана Насраллы. Касем был одним из наставников руководителя спецслужб этой организации Имада Мугнии и после его гибели добился назначения на пост главы спецслужб "Хизбаллы" своего ставленника Бадр ад-Дина, погибшего в Сирии в мае 2016 года. Касем обвинял в убийстве Имада Мугнии израильские спецслужбы. Впрочем, он возлагал ответственность на Израиль и за убийство экс-премьера Ливана Рафика Харири, взорванного в Бейруте в феврале 2005 года боевиками "Хизбаллы", что было доказано в ходе международного расследования. В 2018 году шейх Касем был удостоен памятной юбилейной медали КПРФ "100 лет Красной Армии".