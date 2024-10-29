x
29 октября 2024
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Хизбалла" объявила, что генсеком после гибели Насраллы стал Наим Касем

время публикации: 29 октября 2024 г., 10:56 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 11:06
"Хизбалла" объявила, что генсеком после гибели Насраллы стал Наим Касем
Wikipedia.org. Фото: Sebastian Baryli from Wien, Österreich

Во вторник, 29 октября, ливанская террористическая организация "Хизбалла" объявила, что Наим Касем избран Советом шуры на пост нового генерального секретаря.

До сегодняшнего дня Касем являлся исполняющим обязанности генсека "Хизбаллы". Он занял этот пост после того, как 27 сентября 2024 года в пригороде Бейрута был уничтожен Хасан Насралла, несколько десятилетий являвшийся генсеком "Хизбаллы".

На прошлой неделе сообщалось, что Наим Касем после ликвидации Насраллы переехал из Ливана в Иран, опасаясь, что Израиль попытается его устранить. Сайт Aram News писал, что 5 октября Касем вылетел из Бейрута на иранском самолете в сопровождении министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Дамаск, а оттуда – в Тегеран.

71-летний шейх Наим Касем считался вторым по влиятельности в "Хизбалле" после шейха Хасана Насраллы. Касем был одним из наставников руководителя спецслужб этой организации Имада Мугнии и после его гибели добился назначения на пост главы спецслужб "Хизбаллы" своего ставленника Бадр ад-Дина, погибшего в Сирии в мае 2016 года. Касем обвинял в убийстве Имада Мугнии израильские спецслужбы. Впрочем, он возлагал ответственность на Израиль и за убийство экс-премьера Ливана Рафика Харири, взорванного в Бейруте в феврале 2005 года боевиками "Хизбаллы", что было доказано в ходе международного расследования. В 2018 году шейх Касем был удостоен памятной юбилейной медали КПРФ "100 лет Красной Армии".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2024

ЦАХАЛ объявил о ликвидации Хашима Сафи ад-Дина, предполагаемого преемника Насраллы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 октября 2024

СМИ: Заместитель Насраллы Наим Касем вывезен из Ливана в Иран