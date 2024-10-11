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Ближний Восток

"Хизбалла": мы открыты для любых усилий по "прекращению израильской агрессии"

время публикации: 11 октября 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 19:54
"Хизбалла": мы открыты для любых усилий по "прекращению израильской агрессии"
AP Photo/Bilal Hussein

Представитель "Хизбаллы" по связям со СМИ Мухаммад Афиф заявил, выступая в телевизионной пресс-конференции, что "Хизбалла" открыта для любых внутренне- или внешнеполических усилий, направленных на "прекращение израильской агрессии, в том случае, если они соответствуют нашему видению борьбы, ее обстоятельств и результатов".

При этом он, выступая на фоне руин Бейрута, подчеркнул, что "пока Израиль еще не видел, на что способна "Хизбалла". Афиф также отрицал, что в южных пригородах Бейрута находятся склады оружия "Хизбаллы".

Ближний Восток
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