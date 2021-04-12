"Мы отомстим". Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к диверсии в Натанзе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утром в понедельник, 12 апреля, выступая по государственному телевидению, обвинил Израиль в причастности к диверсии на ядерном объекте в Натанзе.

Зариф стал первым официальным лицом в Иране, публично возложившим на Израиль ответственность за этот инцидент.

"Сионисты хотят отомстить за наши успехи в отмене санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим", – сказал Зариф.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что поврежденные в результате диверсии центрифуги заменят на более современные. Он также сказал, что инцидент на ядерном реакторе в Натанзе можно рассматривать как "преступление против человечности", так как диверсия могла привести к "катастрофе", которая повлекла бы за собой многочисленные жертвы.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Блэкаут поразил ядерный объект Ирана, вероятно, в результате израильской диверсии". Авторы публикации Ронен Бергман (известный специалист по деятельности израильских спецслужб), Рик Глэдстоун и Фарназ Фассихи отмечают, что сбой в подаче электроэнергии на ядерном объекте в Натанзе, где находятся центрифуги для обогащения урана, уже называют в руководстве Ирана "ядерным терроризмом". В Тегеране считают, что за "терактом" стоит Израиль.

Израиль не делал официальных заявлений по этому поводу, не подтверждая и не опровергая своей причастности к инциденту.

NYT пишет, что представители американских и израильских спецслужб заявили, что Израиль в данной ситуации сыграл определенную роль. Два сотрудника разведки заявили, что причиной перебоя в подаче электричества на ядерном объекте в Натанзе был сильный взрыв, который полностью разрушил внутреннюю энергосистему, обеспечивавшую электричеством центрифуги, обогащавшие уран.

Утром 11 апреля иранское государственное телевидение сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе. По словам чиновника, комментирующего это происшествие, авария произошла в распределительной электросети.

Иранское агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) передало, что на ядерном объекте в Натанзе произошел "инцидент, связанный с распределением электроэнергии".

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди объявил, что "инцидент исчерпан", пострадавших нет, риска утечки радиации нет.

Власти Ирана начали расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Вскоре кувейтское издание "Аль-Кабас" объявило, что утром 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел взрыв. В публикации содержался намек на то, что к инциденту, по всей видимости, причастен Израиль.

Затем о вероятной причастности Израиля к этому инциденту сообщили и другие зарубежные СМИ. Вечером 11 апреля радиостанция "Кан Бет", а также 12-й и 13-й телеканалы израильского телевидения цитировали источник в разведке одной из стран Европы, который утверждает, что за "аварией" на ядерном объекте в Натанзе стоит "Мосад". По словам источника, к сбою в распределительной электросети на ядерном объекте привела "хакерская атака". Он также отметил, что Иран скрывает истинные масштабы ущерба.

Отметим, что о строительстве подземного объекта в Натанзе вместо пострадавшего при взрыве цеха по сбору центрифуг, необходимых для обогащения урана, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Ахбар Салахи заявлял еще в августе 2020 года. В октябре МАГАТЭ подтвердило, что строительство началось, но тогда говорилось, что, по оценкам экспертов, потребуется еще много времени, чтобы его завершить.

Напомним, что 2 июля 2020 года на ядерном объекте в Натанзе прогремел взрыв. Тогда власти Ирана также утверждали, что пострадавших нет. Через несколько дней американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Иран признал серьезный ущерб ядерному объекту в Натанзе". Подзаголовок статьи гласил: "Представитель ближневосточной разведки заявил, что Израиль заложил бомбу в здании, где разрабатывались усовершенствованные центрифуги". Авторами публикации были американский журналист иранского происхождения Фарназ Фассихи, считающийся одним из ведущих специалистов по Ближнему Востоку, американский журналист кубинского происхождения Ричард Перес-Пенья и израильтянин Ронен Бергман – ведущий эксперт по израильской разведке, автор ряда книг и множества статей, посвященных этой теме. В статье говорилось о том, что взрыв и пожар на главном иранском объекте по обогащению ядерного топлива не просто причинил значительный ущерб, но и затормозил ядерную программу Ирана на несколько месяцев. Некий информированный представитель разведывательных структур одной из стран Ближнего Востока заявил The New York Times, что ответственность за эту диверсию лежит на Израиле. Он также утверждал, что в здании комплекса в Натанзе была заложена мощная бомба. Как писал NYT, версию о взрыве бомбы подтвердил и один из представителей "Корпуса стражей исламской революции", говоривший на условиях соблюдения анонимности. В свою очередь, кувейтское издание "Аль-Джарида" утверждало, что взрыв в Натанзе стал следствием работы израильских хакеров, а персидская служба телеканала BBC говорила об ответственности за эту атаку некой подпольной группы "Гепарды родины". Однако КСИР версию о кибератаке отверг. Позже основной официальной версией стала диверсия, к которой были причастны сотрудники комбината. Была проведена основательная "чистка" кадров.