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Ближний Восток

Хуситы вновь опубликовали ложное заявление об ударе по Тель-Авиву

Йемен
Хуситы
время публикации: 12 апреля 2025 г., 04:02 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 06:08
Хуситы вновь опубликовали ложное заявление об ударе по Тель-Авиву
"Ансар Аллах"

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа вечером 11 апреля объявил, что йеменские хуситы якобы нанесли удары беспилотниками по двум военным объектам в "оккупированном Яффо" (Тель-Авиве).

В очередной раз заявление хуситов не соответствовало действительности. Никаких ударов по объектам на территории Израиля 11 апреля не было.

В пятницу, около 20:30, ВВС ЦАХАЛа перехватили беспилотный самолет, приближавшийся к территории Израиля с востока. Иорданская армия сообщила, что беспилотник потерпел крушение на территории Иордании, в результате чего возникли пожары.

Ближний Восток
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