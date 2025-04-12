Хуситы вновь опубликовали ложное заявление об ударе по Тель-Авиву

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа вечером 11 апреля объявил, что йеменские хуситы якобы нанесли удары беспилотниками по двум военным объектам в "оккупированном Яффо" (Тель-Авиве).

В очередной раз заявление хуситов не соответствовало действительности. Никаких ударов по объектам на территории Израиля 11 апреля не было.

В пятницу, около 20:30, ВВС ЦАХАЛа перехватили беспилотный самолет, приближавшийся к территории Израиля с востока. Иорданская армия сообщила, что беспилотник потерпел крушение на территории Иордании, в результате чего возникли пожары.