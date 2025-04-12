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Ближний Восток

СМИ: правительство Йемена готовится вернуть контроль над портом Ходейда

Йемен
Хуситы
время публикации: 12 апреля 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 20:39
СМИ: правительство Йемена готовится вернуть контроль над портом Ходейда
AP Photo/Bernat Armangue

Эмиратская газета The National сообщает со ссылкой на собственные источники, что: правительство Йемена готовится к попытке вернуть контроль над портом Ходейда, лишив контроля над ним хуситов.

При этом йеменские власти полагают, что им понадобится не менее 80 тысяч солдат для осуществления этой операции.

Напомним, 15 марта армия США развернула военную кампанию против хуситов в Йемене. В числе других объектов удары наносятся и по хуситским объектам в Ходейде.

Ближний Восток
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