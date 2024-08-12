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Мир

Макрон, Стармер и Шольц: Иран будет нести полную ответственность за удар по Израилю

время публикации: 12 августа 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 11:43
Макрон, Стармер и Шольц: Иран будет нести полную ответственность за удар по Израилю
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран и его сателлитов воздержаться от атакующих действий, способных еще более дестабилизировать региональную ситуацию.

"Они будут нести полную ответственность за шаги, угрожающие шансам на мир и стабильность. От новой эскалации на Ближнем Востоке не выиграет никто", – констатируют политики, отдельно отметив необходимость перемирия и освобождения заложников.

Лидеры европейских держав выражают поддержку посреднической миссии США, Катара и Египта, призывают к освобождению удерживаемых ХАМАСом заложников и к немедленной доставке в сектор Газы гуманитарной помощи.

Мир
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