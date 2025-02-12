Агентство ООН сообщило о смерти одного из сотрудников, похищенного в Йемене

Продовольственная программа ООН сообщила, что один из сотрудников в Йемене умер в заключении через три недели после того, как был похищен хуситами. Причина смерти не называется.

"Смерть нашего сотрудника Ахмеда разбивает наше сердце и наполняет нас возмущением. Он был ключевым участником миссии по доставке в Йемен жизненно необходимого продовольствия", – говорится в заявлении организации. У 40-мужчины остались жена и двое детей.

10 февраля пресс-секретарь ООН Фархан Хак сообщил о прекращении деятельности в йеменской провинции Саада в связи с новым захватом хуситами сотрудников этой международной организации.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отдал распоряжение всем агентствам прекратить свою деятельность в связи с отсутствием гарантий безопасности. Это временная и экстраординарная мера, признанная найти баланс между необходимостью оказывать помощь и безопасностью персонала", – говорится в заявлении.