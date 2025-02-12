x
12 февраля 2025
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 февраля 2025
|
12 февраля 2025
|
последняя новость: 15:25
12 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Бывший турецкий премьер предложил присоединить Газу к Турции

Газа
Турция
время публикации: 12 февраля 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 14:39
Бывший турецкий премьер предложил присоединить Газу к Турции
AP Photo/Burhan Ozbilici

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, возглавляющий "Партию будущего", предложил объявить сектор Газы автономным районом Турции. Он напомнил, что на протяжении нескольких столетий Газа была частью Османской империи.

Политик предлагает провести в секторе референдум о присоединении к Турции. "Османы были последними легитимными властителями Газы. Ни при каком другом контроле жителям сектора так и не удалось стать гражданами. А ведь они сражались плечом к плечу с нашими предками", – заявил он.

Официально Турция поддерживает создание палестинского государства. Давутоглу также говорит об этой возможности. "Но, пока государство еще не создано, они вполне могут стать автономным районом Турции", – цитирует отставного премьера Turkiye Today.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 февраля 2025

Эрдоган потребовал от Израиля выплатить 100 млрд долларов на восстановление Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 ноября 2024

Эрдоган объявил о разрыве связей с Израилем