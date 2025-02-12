Бывший турецкий премьер предложил присоединить Газу к Турции

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, возглавляющий "Партию будущего", предложил объявить сектор Газы автономным районом Турции. Он напомнил, что на протяжении нескольких столетий Газа была частью Османской империи.

Политик предлагает провести в секторе референдум о присоединении к Турции. "Османы были последними легитимными властителями Газы. Ни при каком другом контроле жителям сектора так и не удалось стать гражданами. А ведь они сражались плечом к плечу с нашими предками", – заявил он.

Официально Турция поддерживает создание палестинского государства. Давутоглу также говорит об этой возможности. "Но, пока государство еще не создано, они вполне могут стать автономным районом Турции", – цитирует отставного премьера Turkiye Today.