Глава правительства Ливана встретился с сирийским лидером

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати провел в Дамаске переговоры с фактическим главой сирийского государства Мухаммадом аш-Шараа – лидером группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Это первый за 15 лет визит ливанского премьера в Сирию.

Как рассказал аш-Шараа, обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе пресечение деятельности контрабандистов на границе и сирийские вклады в ливанских банках. Речь шла и о стратегии развития отношений. "У нас множество общих интересов", – отметил сирийский лидер.

Отметим, что на протяжении более чем двух лет в Ливане не было президента, и Микати, сам подавший в отставку, выполнял обязанности главы не только правительства, но и государства. Несколько дней назад президентом был избран командующий вооруженными силами Жозеф Аун.