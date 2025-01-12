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Ближний Восток

Глава правительства Ливана встретился с сирийским лидером

Ливан
Сирия
время публикации: 12 января 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 16:02
Глава правительства Ливана встретился с сирийским лидером
LEBANON PRIME MINISTER'S OFFICE via AP

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати провел в Дамаске переговоры с фактическим главой сирийского государства Мухаммадом аш-Шараа – лидером группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Это первый за 15 лет визит ливанского премьера в Сирию.

Как рассказал аш-Шараа, обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе пресечение деятельности контрабандистов на границе и сирийские вклады в ливанских банках. Речь шла и о стратегии развития отношений. "У нас множество общих интересов", – отметил сирийский лидер.

Отметим, что на протяжении более чем двух лет в Ливане не было президента, и Микати, сам подавший в отставку, выполнял обязанности главы не только правительства, но и государства. Несколько дней назад президентом был избран командующий вооруженными силами Жозеф Аун.

Ближний Восток
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