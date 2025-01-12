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Ближний Восток

В Иране отрабатывают защиту ядерных объектов

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 12 января 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 15:11
В Иране отрабатывают защиту ядерных объектов
Iranian Army via AP

В Иране проходят масштабные военные учения "Эктедар", что означает "мощь". Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и Корпус стражей Исламской революции.

В последние дни отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких, как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.

Как сообщают государственные СМИ, проходит отработка оборонительных и наступательных операций с участием систем противоракетной обороны, радарных установок, разведки, подразделений радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что 13 января Иран проведет переговоры по ядерной тематике с представителями так называемой "европейской тройки" – Великобритании, Франции и Германии.

20 января в США состоится инаугурация президента Дональда Трампа, который в первую свою каденцию вышел из соглашения о контроле над иранской ядерной программой, а сейчас рассматривает возможность ударов по объектам ядерной инфраструктуры режима аятолл.

Ближний Восток
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