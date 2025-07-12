Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об аресте очередного "агента Мосада"
время публикации: 12 июля 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 16:58
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об аресте очередного "агента Мосада", на этот раз – в провинции Мазендеран на севере страны. По данным КСИР, "агент планировал совершить террористический акт".
Ранее иранские спецслужбы объявляли об аресте десятков "агентов Мосада", об обнаружении лабораторий по сборке БПЛА и взрывных устройств, а также об обнаружении мест, откуда 13 июня (в первый день войны) "агенты Мосада" запускали ракеты по целям.
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