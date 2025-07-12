Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об аресте очередного "агента Мосада", на этот раз – в провинции Мазендеран на севере страны. По данным КСИР, "агент планировал совершить террористический акт".

Ранее иранские спецслужбы объявляли об аресте десятков "агентов Мосада", об обнаружении лабораторий по сборке БПЛА и взрывных устройств, а также об обнаружении мест, откуда 13 июня (в первый день войны) "агенты Мосада" запускали ракеты по целям.