x
12 июля 2025
|
последняя новость: 17:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июля 2025
|
12 июля 2025
|
последняя новость: 17:13
12 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об аресте очередного "агента Мосада"

Иран
КСИР
время публикации: 12 июля 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 16:58
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об аресте очередного "агента Мосада"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об аресте очередного "агента Мосада", на этот раз – в провинции Мазендеран на севере страны. По данным КСИР, "агент планировал совершить террористический акт".

Ранее иранские спецслужбы объявляли об аресте десятков "агентов Мосада", об обнаружении лабораторий по сборке БПЛА и взрывных устройств, а также об обнаружении мест, откуда 13 июня (в первый день войны) "агенты Мосада" запускали ракеты по целям.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 июля 2025

В Иране на фоне кампании против "французских агентов "Мосада"" пропал 18-летний турист из Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2025

"Mossad Farsi": "Каани не наш шпион"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 июня 2025

Спецслужбы Ирана объявили об аресте 18 "вражеских агентов", собиравших БПЛА