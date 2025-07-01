Арагчи о переговорах с США: "Двери дипломатии никогда не будут полностью закрыты"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Тегеран не планирует возобновление переговоров с США по ядерной программе в ближайшее время.

"Не думаю, что переговоры возобновятся быстро, – сказал он. – Прежде чем рассматривать возможность возобновления переговоров, нам необходимо сначала убедиться, что США не будут снова атаковать нас военным путем во время переговоров. Думаю, нам нужно больше времени".

В то же время Арагчи подчеркнул: "Двери дипломатии никогда не будут полностью закрыты".