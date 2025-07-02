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Ближний Восток

Глава МИД Ирана признал: ядерному предприятию в Фордо нанесен значительный ущерб

Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 02 июля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 11:16
Глава МИД Ирана признал: ядерному предприятию в Фордо нанесен значительный ущерб
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи стал первым официальным представителем режима аятолл, признавшим, что серьезный ущерб нанесен одному из центральных объектов иранской ядерной программы – подземному комбинату в Фордо.

"Никто не знает, что обнаружится в Фордо, однако мы знаем, что предприятию нанесен тяжелый, серьезный ущерб. Иранская Организация по атомной энергии проводит проверки, отчет о которых будет передан правительству, – заявил он в телевизионном интервью.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полном уничтожении объекта в Фордо. В то же время в американских СМИ появляются публикации, в которых утверждается, что ущерб не столь значителен. Согласно публикациям, этого мнения придерживается разведывательное сообщество США.

Ближний Восток
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