Глава МИД Ирана признал: ядерному предприятию в Фордо нанесен значительный ущерб
время публикации: 02 июля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 11:16
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи стал первым официальным представителем режима аятолл, признавшим, что серьезный ущерб нанесен одному из центральных объектов иранской ядерной программы – подземному комбинату в Фордо.
"Никто не знает, что обнаружится в Фордо, однако мы знаем, что предприятию нанесен тяжелый, серьезный ущерб. Иранская Организация по атомной энергии проводит проверки, отчет о которых будет передан правительству, – заявил он в телевизионном интервью.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полном уничтожении объекта в Фордо. В то же время в американских СМИ появляются публикации, в которых утверждается, что ущерб не столь значителен. Согласно публикациям, этого мнения придерживается разведывательное сообщество США.
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