Глава МИД Ирана признал: ядерному предприятию в Фордо нанесен значительный ущерб

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи стал первым официальным представителем режима аятолл, признавшим, что серьезный ущерб нанесен одному из центральных объектов иранской ядерной программы – подземному комбинату в Фордо.

"Никто не знает, что обнаружится в Фордо, однако мы знаем, что предприятию нанесен тяжелый, серьезный ущерб. Иранская Организация по атомной энергии проводит проверки, отчет о которых будет передан правительству, – заявил он в телевизионном интервью.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полном уничтожении объекта в Фордо. В то же время в американских СМИ появляются публикации, в которых утверждается, что ущерб не столь значителен. Согласно публикациям, этого мнения придерживается разведывательное сообщество США.