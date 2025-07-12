В Иране публично казнили человека, осужденного за изнасилование и убийство ребенка

Власти Ирана объявили, что приговор в отношении человека, осужденного за изнасилование и убийство ребенка в провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны, приведен в исполнение. Осужденный был казнен через повешение.

По словам прокурора, казнь была проведена публично на рассвете в субботу, 12 июля, "по просьбе семьи жертвы, а также ввиду эмоционального воздействия дела на общество". Правозащитные организации сообщают, что Иран занимает второе место в мире по количеству казней, уступая только Китаю.