x
11 июня 2025
|
последняя новость: 20:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июня 2025
|
11 июня 2025
|
последняя новость: 20:54
11 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны отдал приказ ЦАХАЛу не пропускать в сектор Газы "конвой джихадистов" из Туниса

Газа
Египет
Исраэль Кац
время публикации: 11 июня 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 19:38
Министр обороны отдал приказ ЦАХАЛу не пропускать в сектор Газы "конвой джихадистов" из Туниса
AP Photo/Amr Nabil

Министр обороны Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛу подготовиться и не пропускать в Газу пропалестинских активистов, отправившихся на прорыв наземной блокады сектора из Туниса. Активисты выехали из Алжира и Туниса на автобусах, их путь пролегает по побережью Средиземного моря через Ливию и Египет.

В состав наземного конвоя вошли делегации Мавритании, Марокко и Алжира, Туниса и Ливии. Его организаторы заявили, что "конвой станет выражением солидарности с изнемогающим в блокаде палестинским народом и доставит в Газу гуманитарную помощь".

По информации телеканала "Кан-11", в Каире к участникам конвоя присоединятся десятки пропалестинских активистов из Европы, вместе они попытаются через КПП "Рафах" проехать в сектор Газы.

За работу КПП "Рафах" отвечает Египет. "Я ожидаю от властей Египта, что они не допустят прибытия протестующих джихадистов на границу с Израилем, не допустят провокаций на границе и пресекут их попытки проникновения в сектор Газы", – заявил Исраэль Кац, добавив, что в противном случае, в ситуацию будет вынужден вмешаться Израиль. При этом министр обороны Кац предупредил, что "джихадисты", участвующие в наземном прорыве блокады, представляют угрозу для Египта и других умеренных арабских стран в регионе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июня 2025

На прорыв блокады Газы из Туниса направляется наземный конвой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

"Шоу окончено". Яхта Madleen не доплыла до Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛу не позволить яхте Madleen и "антисемитке Грете" подойти к Газе