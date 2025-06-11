Министр обороны отдал приказ ЦАХАЛу не пропускать в сектор Газы "конвой джихадистов" из Туниса

Министр обороны Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛу подготовиться и не пропускать в Газу пропалестинских активистов, отправившихся на прорыв наземной блокады сектора из Туниса. Активисты выехали из Алжира и Туниса на автобусах, их путь пролегает по побережью Средиземного моря через Ливию и Египет.

В состав наземного конвоя вошли делегации Мавритании, Марокко и Алжира, Туниса и Ливии. Его организаторы заявили, что "конвой станет выражением солидарности с изнемогающим в блокаде палестинским народом и доставит в Газу гуманитарную помощь".

По информации телеканала "Кан-11", в Каире к участникам конвоя присоединятся десятки пропалестинских активистов из Европы, вместе они попытаются через КПП "Рафах" проехать в сектор Газы.

За работу КПП "Рафах" отвечает Египет. "Я ожидаю от властей Египта, что они не допустят прибытия протестующих джихадистов на границу с Израилем, не допустят провокаций на границе и пресекут их попытки проникновения в сектор Газы", – заявил Исраэль Кац, добавив, что в противном случае, в ситуацию будет вынужден вмешаться Израиль. При этом министр обороны Кац предупредил, что "джихадисты", участвующие в наземном прорыве блокады, представляют угрозу для Египта и других умеренных арабских стран в регионе.