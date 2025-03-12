В Доху для участия в переговорах прибыла делегация "Исламского джихада"

Террористическая группировка "Исламский джихад" в своем телеграм-канале сообщила, что ее делегация прибыла в столицу Катара для участия в переговорах "по сектору Газы".

"Высокопоставленная делегация "Исламского джихада" прибыла в Доху для проведения переговоров о текущих событиях в Газе", – говорится в сообщении.

Переговоры в Дохе начались во вторник, 11 марта. Посредниками на них выступают Катар и Египет. Вечером в Доху прилетел специальный посланник президента США Стив Виткофф.

В составе израильской делегации бывший заместитель главы ШАБАКа М. (имя не называется), координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш и политический советник премьер-министра Израиля Офир Фальк.

Телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на палестинский источник, информированный о ходе переговоров в Дохе, что на основе "предложения Виткоффа" (освобождение 10 заложников взамен продления режима прекращения огня на 60 дней) посредники выдвинули свой вариант: освобождение заложников небольшими партиями в течение нескольких дней, во время которых переговоры продолжатся.

Вечером 12 марта глава правительства Израиля провел совещание, посвященное переговорам. В нем приняли участие Бецалель Смотрич, Арье Дери, Исраэль Кац, а также главы Генштаба ЦАХАЛа, "Мосада", ШАБАКа и Совета национальной безопасности и высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа.