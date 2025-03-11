В Дохе проходят опосредованные переговоры между Израилем и ХАМАСом

В Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры между Израилем и ХАМАСом. В Израиле заявляют, что на переговорах обсуждается возможность продления первой фазы соглашения о прекращении огня, в ХАМАСе говорят о втором этапе сделки.

В составе израильской делегации бывший заместитель главы ШАБАКа М. (имя не называется), координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш и политический советник премьер-министра Израиля Офир Фальк.

Корреспондент Walla News Барак Равид вечером 11 марта написал в своем Х-блоге, что в Доху прилетел спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

ХАМАС распространил заявление, в котором приветствовал начало переговоров. "ХАМАС подходит к этим переговорам ответственно и позитивно. Мы надеемся, что этот раунд приведет к ощутимому прогрессу по второму этапу сделки, которая проложит путь к прекращению агрессии, выводу израильских войск из сектора Газы и завершению сделки по обмену пленными", – говорится в заявлении.

По информации "Мако", посредники пытаются добиться в ближайшие дни освобождения нескольких израильских заложников, что, по их мнению, докажет серьезность намерений ХАМАСа.