Делегация Израиля проведет в Катаре переговоры по Газе

Сегодня, 10 марта, израильская делегация вылетает в Доху для переговоров по ситуации в Газе и возможном продлении первой фазы соглашения о прекращении огня с ХАМАСом. Шансы на достижения такого договора невелики.

В составе израильской делегации бывший заместитель главы ШАБАКа М. (имя не называется), координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш и политический советник премьер-министра Израиля Офир Фальк.

11 марта ожидается прибытие в Катар специального посланника президента США Стива Виткоффа, который будет обсуждать возможность продления режима прекращения огня в Газе на 60 дней и возобновление гуманитарной помощи в обмен на освобождение террористами десяти живых заложников.

Ранее сообщалось, что на прямых переговорах специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей был достигнут "определенный прогресс".

По словам Бёлера, ХАМАС предложил "удну" – перемирие с прекращением огня сроком на пять-десять лет, в течение которого США и другие страны обеспечат гарантии безопасности Израилю.

Ранее саудовские СМИ сообщали о том, что якобы достигнуто соглашение о продлении режима прекращения огня в Газе до конца Рамадана в обмен на освобождение нескольких живых заложников. Представитель ХАМАСа Махмуд Мардауи опроверг эти сообщения.

Белый дом на прошлой неделе подтвердил, что ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников. Переговоры поручены специальному посланнику США по делам заложников Адаму Бёлеру. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что вопрос был согласован с Израилем. Она также сказала, что у Бёлера "есть полномочия разговаривать с кем угодно". Этим "кем угодно", по данным СМИ, в Катаре был член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу подтвердила, что Иерусалиму известно о действиях США. Однако издание The Washington Post со ссылкой на осведомленный израильский источник писало, что Нетаниягу не был заранее проинформирован о прямых переговорах между США и ХАМАСом и "был застигнут врасплох".

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис в интервью телеканалу Fox Business заявил: "Если в результате этих переговоров будут освобождены заложники, мы будем рады их возвращению".

Издание Axios, первым сообщившее о беспрецедентных прямых переговорах между США и ХАМАСом, писало: США не согласовывали с Израилем переговоры с ХАМАСом, и в Израиле о них узнали по другим каналам. В публикации отмечалось: среди заложников, остающихся в плену ХАМАСа – пять граждан США. По меньшей мере, один из них, 21-летний Идан Александр, жив.

По сведениям израильского издания Times of Israel, переговоры США и ХАМАС в основном сосредоточены на теме освобождения Идана Александра, а также на возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

При этом Sky Arabic со ссылкой на палестинский источник сообщил, что американцы потребовали от ХАМАСа освободить десять заложников. То есть речь идет не только об американских гражданах.

8 марта издание New York Times опубликовало данные расследования, согласно которому 41 заложник, похищенный живым и увезенный в сектор Газы 7 октября 2023 года, погиб за время войны. Вывод основан на расследованиях Армии обороны Израиля, судебно-медицинских экспертизах, интервью с высокопоставленными израильскими чиновниками и родственниками жертв. Согласно публикации, одни были убиты ХАМАСом, другие погибли в результате атак ЦАХАЛа, а причина смерти некоторых неизвестна.

Тем временем Израиль усиливает давление на ХАМАС. С начала марта приостановлены поставки гуманитарной помощи в Газу. 9 марта министр энергетики Эли Коэн отдал распоряжение Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы.