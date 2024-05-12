Египет объявил о присоединении к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

Министерство иностранных дел Египта сообщило о намерении присоединиться к иску против Израиля, поданному ЮАР в Международный суд ООН.

"Египет объявляет о намерении официально принять участие в иске, поданном ЮАР в Международный суд", – говорится в заявлении, распространенном МИД Египта. В документе указывается, что это решение продиктовано "прогрессирующим масштабом израильской агрессии и жестокостью, с которой эта агрессия совершается", а также "систематическими нарушениями Израилем прав палестинского народа" и "принуждением палестинцев к миграции, что привело к беспрецедентному кризису".

Египет призвал Иерусалим "выполнить предписания Международного суда, предусматривающие обеспечение палестинцев гуманитарной помощью в объемах, достаточных для удовлетворения их потребностей".