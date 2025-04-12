x
12 апреля 2025
|
последняя новость: 23:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 апреля 2025
|
12 апреля 2025
|
последняя новость: 23:07
12 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС сообщил об отправке делегации на переговоры в Каир

время публикации: 12 апреля 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 22:05
ХАМАС сообщил об отправке делегации на переговоры в Каир
AP Photo/Khalil Hamra

Террористическая организация ХАМАС сообщила об отправке своей делегации в Каир на встречу с посредниками на переговорах с Израилем. Делегацию возглавил Халиль аль-Хайя.

В сообщении говорится, что переговоры направлены на прекращение боевых действий в Газе.

"Мы позитивно относимся к любым предложениям, гарантирующим постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газы", – говорится в заявлении, которое было распространено принадлежащими ХАМАСу агентствами и арабской редакцией российского информационного агентства Sputnik.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

554-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

Нетаниягу поговорил с родителями военнослужащего Идана Александра, находящегося в плену ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

Психологический террор: ХАМАС опубликовал видео с похищенным Иданом Александром
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

ЦАХАЛ взял под контроль ось Мораг. Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы