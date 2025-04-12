ХАМАС сообщил об отправке делегации на переговоры в Каир

Террористическая организация ХАМАС сообщила об отправке своей делегации в Каир на встречу с посредниками на переговорах с Израилем. Делегацию возглавил Халиль аль-Хайя.

В сообщении говорится, что переговоры направлены на прекращение боевых действий в Газе.

"Мы позитивно относимся к любым предложениям, гарантирующим постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газы", – говорится в заявлении, которое было распространено принадлежащими ХАМАСу агентствами и арабской редакцией российского информационного агентства Sputnik.