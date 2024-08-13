На выставке в России Иран представил БПЛА, угрожающий Израилю

На проходящем в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в первый раз за пределами Ирана был представлен новейший иранский беспилотный летательный аппарат "Мохаджар-10".

В августе 2022 БПЛА стал центральным экспонатом выставки, посвященной дню оборонной промышленности Ирана. С разработкой ознакомился тогдашний президент Исламской республики Иран Эбрагим Раиси.

Радиус действия дрона составляет 2000 километров – он способен достичь Израиля. "Мохаджар-10" может находиться в воздухе 24 часа, поднимаясь на высоту до восьми километров. Скорость БПЛА достигает 210 километров в час, он способен нести до 300 килограммов бомб и ракет.