x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 20:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 20:22
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

После недвусмысленного предупреждения ЦАХАЛа Ливан запретил посадку самолетов из Ирана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иран
Авиация
Хизбалла
время публикации: 13 февраля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 19:24
После недвусмысленного предупреждения ЦАХАЛа Ливан запретил посадку самолетов из Ирана
Wikipedia.org. Фото: Adrian Pingstone

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air, который должен был вылететь днем в четверг в столицу Ливана Бейрут, отложил вылет после того, как ЦАХАЛ недвусмысленно предупредил: аэропорт Бейрута используется Ираном и "Хизбаллой" и может стать целью атаки.

Как сообщает ливанское издание "Ан-Нахар", граждане Ливана, которые были вынуждены ожидать вылета своего рейса в аэропорту Тегерана, возмущались по поводу задержки, и позднее им пришлось сообщить своим семьям, что сегодня они не вернутся, поскольку разрешение на посадку самолета в Бейруте все еще не получено.

Представитель Управления гражданской авиации Ливана сообщил, что разрешений на посадку иранских самолетов в аэропорту Бейрута нет. На дороге, ведущей в аэропорт Бейрута, несколько десятков ливанцев устроили демонстрацию протеста против запрета посадки самолетов из Ирана.

Напомним, накануне глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что международный аэропорт Бейрута используется иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи денег "Хизбалле", и Израиль не допустит перевооружения группировки.

В сообщении говорится, что деньги, предназначенные для вооружения "Хизбаллы", доставляются в Бейрут гражданскими рейсами. "Армия обороны Израиля находится в постоянном контакте с наблюдателями, контролирующими соблюдение перемирия, и передает им информацию для предотвращения контрабанды. Но несмотря на прилагаемые усилия, часть операций по передаче денег увенчалась успехом", – говорится в сообщении.

Авихай Эдраи предупредил, что ЦАХАЛ не допустит перевооружения "Хизбаллы" и будет использовать все имеющиеся у нее средства, чтобы обеспечить выполнение условий соглашения о прекращении огня и обеспечить безопасность Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 февраля 2025

ЦАХАЛ предупредил: аэропорт Бейрута используется Ираном и "Хизбаллой", и может стать целью атаки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

"Кан-11": ЦАХАЛ строит в Ливане пять опорных пунктов, на которых намерен остаться надолго
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

СМИ: ЦАХАЛ останется в Ливане до окончания Рамадана