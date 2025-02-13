После недвусмысленного предупреждения ЦАХАЛа Ливан запретил посадку самолетов из Ирана

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air, который должен был вылететь днем в четверг в столицу Ливана Бейрут, отложил вылет после того, как ЦАХАЛ недвусмысленно предупредил: аэропорт Бейрута используется Ираном и "Хизбаллой" и может стать целью атаки.

Как сообщает ливанское издание "Ан-Нахар", граждане Ливана, которые были вынуждены ожидать вылета своего рейса в аэропорту Тегерана, возмущались по поводу задержки, и позднее им пришлось сообщить своим семьям, что сегодня они не вернутся, поскольку разрешение на посадку самолета в Бейруте все еще не получено.

Представитель Управления гражданской авиации Ливана сообщил, что разрешений на посадку иранских самолетов в аэропорту Бейрута нет. На дороге, ведущей в аэропорт Бейрута, несколько десятков ливанцев устроили демонстрацию протеста против запрета посадки самолетов из Ирана.

Напомним, накануне глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что международный аэропорт Бейрута используется иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи денег "Хизбалле", и Израиль не допустит перевооружения группировки.

В сообщении говорится, что деньги, предназначенные для вооружения "Хизбаллы", доставляются в Бейрут гражданскими рейсами. "Армия обороны Израиля находится в постоянном контакте с наблюдателями, контролирующими соблюдение перемирия, и передает им информацию для предотвращения контрабанды. Но несмотря на прилагаемые усилия, часть операций по передаче денег увенчалась успехом", – говорится в сообщении.

Авихай Эдраи предупредил, что ЦАХАЛ не допустит перевооружения "Хизбаллы" и будет использовать все имеющиеся у нее средства, чтобы обеспечить выполнение условий соглашения о прекращении огня и обеспечить безопасность Израиля.