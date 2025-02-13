6-й флот США: в Средиземном море авианосец Harry S. Truman столкнулся с торговым судном

В Средиземном море, недалеко от египетского города Порт-Саид американский авианосец Harry S. Truman столкнулся с торговым судном. Об этом 13 февраля сообщил сайт Breaking Defense со ссылкой на представителя 6-го флота США.

"Столкновение не представляло угрозы для авианосца Harry S. Truman, поскольку не было сообщений о затоплении или пострадавших. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии. Инцидент расследуется", – заявил официальный представитель ВМС США Тимоти Горман.

Инцидент произошел 12 февраля. Согласно данным автоматической идентификационной системы, авианосец столкнулся с сухогрузом Besiktas-M, который шел под флагом Панамы.