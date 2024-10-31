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Ближний Восток

Axios: Иран может атаковать Израиль с территории Ирака

время публикации: 31 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 21:02
Axios: Иран может атаковать Израиль с территории Ирака
AP Photo/Vahid Salemi

Издание Axios опубликовало сообщение израильского журналиста Барака Равида,о том, что Иран, чтобы избежать ответного удара по своей территории, готовится атаковать Израиль из Ирака.

Два источника, с которыми общался Барак Равид, сообщили, что израильская разведка предполагает, что атака будет осуществлена с применением большого количества беспилотников и баллистических ракет. Удар может быть нанесен до президентских выборов в США.

В то же время корреспондент телеканала "Кан-11" Амихай Штайн в вечернем выпуске новостей сообщил со ссылкой на "информированные источники", что в данный момент нет признаков того, что Иран атакует Израиль со своей территории. При этом в Белом доме полагают, что Иран может подготовиться к атаке в "короткий срок".

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