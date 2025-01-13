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Ближний Восток

В Ливане начались консультации о назначении премьер-министра

Ливан
Хизбалла
время публикации: 13 января 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 09:16
В Ливане начались консультации о назначении премьер-министра
AP Photo/Hussein Malla

Новый президент Ливана Жозеф Аун начинает 13 января консультации по назначению премьер-министра. На протяжении более чем двух лет, что страна оставалась без президента, обязанности премьер-министра выполнял Наджиб Микати.

Велики шансы на то, что он сохранит свой пост – Микати уже заявил, что готов служить Ливану, если потребуется. Также называются имена враждебного "Хизбалле" парламентария Фуада Махзуми и главы Международного суда справедливости в Гааге Навафа Салама.

Консультации предусмотрены ливанской конституцией. Первым политиком, с которым встречается Аун, станет председатель парламента Наби Берри – давний союзник "Хизбаллы". Как ожидается, он выскажется в поддержку Микати.

Группировка, в последние десятилетия игравшая центральную роль в политической жизни Ливана, оказалась значительно ослаблена в результате поражения в боевых действиях с Израилем и падения режима Башара Асада в Сирии. Влияние Ирана на ливанскую политику уменьшилось, США и Саудовской Аравии возросло.

Ближний Восток
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