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Ближний Восток

В иранской тюрьме умер гражданин Швейцарии, обвиненный в шпионаже

Иран
шпионаж
время публикации: 13 января 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 14:36
В иранской тюрьме умер гражданин Швейцарии, обвиненный в шпионаже
Wikipedia.org. Фото: Koosha Mahshid Falahi/Mizan News Agency

Гражданин Швейцарии, против которого было выдвинуто обвинение в шпионаже, был найден мертвым в тюрьме города Семнан на востоке Ирана. Иранские власти заявляют, что речь идет о самоубийстве. Имя покойного не сообщается.

"Министерство иностранных дел Швейцарии подтверждает факт смерти. Наше посольство в Тегеране находится в контакте с местными властями, чтобы установить обстоятельства смерти. Родственникам предоставляется консульская помощь", – сообщила пресс-служба МИД.

Иран практикует так называемую "дипломатию заложников", задерживая граждан западных государств с тем, чтобы в дальнейшем обменять их на своих агентов, арестованных на Западе.

12 января в Италии был освобожден гражданин Ирана Мухаммад Абедни Наджафабади, задержанный по ордеру США и обвинявшийся в причастности к гибели трех американских военнослужащих в Иордании в начале 2024 года.

Многие политические обозреватели полагают, что между Италией и Ираном могла быть заключена сделка, в рамках которой Иран освободил на прошлой неделе итальянскую журналистку Чечилию Сала в обмен на освобождение Мухаммада Абедни Наджафабади. Ни Италия, ни Иран не подтверждают официально факт наличия договоренности.

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