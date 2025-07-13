Эмиссар Трампа пытается успокоить Ливан после заявления о "Великой Сирии"

Специальный представитель президента США в Сирии Том Баррак выступил с разъяснением заявления, согласно которому, Ливану грозит возвращение в "Великую Сирию", если официальный Бейрут будет игнорировать происходящие в регионе изменения.

Заявление произвело сенсацию в арабских СМИ. Великая Сирия – термин, который использовался еще в Османской империи для территорий современных Сирии, Ливана, Израиля и Иордании. Слова Баррака были восприняты как угроза суверенитету и независимости Ливана, который может превратиться в сирийский протекторат.

"Мои вчерашние заявления были призваны воздать должное прогрессу Сирии, а не стать угрозой Ливану. Сирия делает все, чтобы не упустить историческую возможность, возникшую благодаря президенту США: инвестиции из Турции и Залива, диалог с соседними странами, четкое видение будущего", – сообщил эмиссар Трампа в социальной сети X.

Он также заверил, что сирийское руководство стремится к сосуществованию с Ливаном и процветанию обеих стран. "США поддерживают отношения между двумя равными суверенными соседями, наслаждающимися миром и безопасностью", – добавил он.