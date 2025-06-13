Иран заявляет о "поверхностном" ущербе на ядерных объектах в Натанзе и Фордо, "жертв нет"

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что ущерб ядерным объектам в Натанзе и Фордо в результате ударов ВВС Израиля был "большей частью поверхностный".

"К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей", – приводит агентство Tasnim слова Камальванди.

ЦАХАЛ пока не делал заявлений по поводу объекта в Фордо. Про Натанз было сказано, что в результате атаки было повреждено подземное пространство на объекте, где находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрооборудованием и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, была атакована жизненно важная инфраструктура на объекте в Натанзе, которая обеспечивает его непрерывное функционирование и дальнейшее продвижение проекта иранского режима по получению ядерного оружия.