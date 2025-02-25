Начала работу конференция по сирийскому национальному диалогу

В Сирии начала работу конференция по национальному диалогу, призванная наметить пути восстановления страны после продолжавшейся с 2011 года гражданской войны. В ее работе не принимает участия курдская община.

Участники форума обсуждают такие вопросы как конституционное устройство Сирии, планы экономических и политических реформ, отношения между различными общинами страны, гуманитарные и социальные проблемы, гражданские свободы.

"Я призываю сирийцев объединиться, чтобы совместными усилиями залечить раны, смыть боль десятилетий диктатуры", – сказал временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа, лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Он также заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.

Это заявление адресовано, в том числе, и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, который 23 февраля заявил, что еврейское государство берет под защиту друзов, проживающих на юго-востоке Сирии. "Мы не позволим вооруженным силам нового сирийского режима разместиться к югу от Дамаска", – сказал он.