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Ближний Восток

Хуситы: аэропорт Саны, подвергшийся атаке израильских ВВС, возобновляет работу

ЦАХАЛ
Хуситы
ВВС
время публикации: 13 мая 2025 г., 21:16 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 21:16
Хуситы: аэропорт Саны, подвергшийся атаке израильских ВВС, возобновляет работу
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 13 мая, министр транспорта в правительстве хуситов сообщил, что аэропорт в Сане, подвергшийся атаке израильских ВВС, готов к возобновлению работы. Инженерные службы привели в порядок залы вылета и прилета и главную взлетно-посадочную полосу.

Генеральный директор международного аэропорта Саны Халид аш-Шаиф объявил, что он начнет принимать и отправлять рейсы в среду, 14 мая.

6 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по международному аэропорту Саны и бетонному заводу "Аль-Амран". Эта атака стала ответом на ракетный обстрел международного аэропорта Израиля имени Бен-Гуриона.

Ближний Восток
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