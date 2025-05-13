Хуситы: аэропорт Саны, подвергшийся атаке израильских ВВС, возобновляет работу

Во вторник, 13 мая, министр транспорта в правительстве хуситов сообщил, что аэропорт в Сане, подвергшийся атаке израильских ВВС, готов к возобновлению работы. Инженерные службы привели в порядок залы вылета и прилета и главную взлетно-посадочную полосу.

Генеральный директор международного аэропорта Саны Халид аш-Шаиф объявил, что он начнет принимать и отправлять рейсы в среду, 14 мая.

6 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по международному аэропорту Саны и бетонному заводу "Аль-Амран". Эта атака стала ответом на ракетный обстрел международного аэропорта Израиля имени Бен-Гуриона.