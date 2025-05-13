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Ближний Восток

Трамп заявил, что Саудовская Аравия присоединится к "Соглашениям Авраама"

Международные соглашения
Саудовская Аравия
Дональд Трамп
Мирные соглашения
время публикации: 13 мая 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 21:03
Трамп заявил, что Саудовская Аравия присоединится к "Соглашениям Авраама"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, что "в подходящее для себя время" Саудовская Аравия присоединится к "Соглашениям Авраама".

Он подчеркнул, что в ближневосточном регионе происходят большие преобразования, и страны Персидского залива показали, что этот район безопасен, что его лидеры работают над обеспечением гармонии, мира и прогресса, и они способны противостоять силам экстремизма и терроризма.

Отметим, что еще до начала визита в Саудовской Аравии подчеркивали, что говорить о переговорах о возможном расширении "Соглашений Авраама" на Эр-Рияд можно будет только после завершения войны в секторе Газы. Дональд Трамп подчеркнул, что администрация Белого Дома "неустанно работает над прекращением этой ужасной войны и над возвращением заложников".

"Народ Газы заслуживает лучшего будущего, но это невозможно, пока их лидеры выбирают похищения, пытки и теракты против невинных мужчин, женщин и детей в качестве своей политической цели", – подчеркнул президент США.

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