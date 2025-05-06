15 минут, 50 боеприпасов, десятки целей хуситов в Йемене

ЦАХАЛ публикует подробности операции в Йемене: вся операция длилась 15 минут. Десятки израильских боевых самолетов нанесли удары по десяткам целей террористической инфраструктуры хуситов и вывели из строя центральный международный аэропорт в Сане.

Для операции были использованы 50 боеприпасов. В течение 15 минут боевые самолеты вывели из строя центральный аэропорт в Сане, атаковали центральные электростанции и бетонный завод, которые использовались движением "Ансар Аллах" для террористических целей.