15 минут, 50 боеприпасов, десятки целей хуситов в Йемене
время публикации: 06 мая 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 20:04
ЦАХАЛ публикует подробности операции в Йемене: вся операция длилась 15 минут. Десятки израильских боевых самолетов нанесли удары по десяткам целей террористической инфраструктуры хуситов и вывели из строя центральный международный аэропорт в Сане.
Для операции были использованы 50 боеприпасов. В течение 15 минут боевые самолеты вывели из строя центральный аэропорт в Сане, атаковали центральные электростанции и бетонный завод, которые использовались движением "Ансар Аллах" для террористических целей.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025