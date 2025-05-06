x
06 мая 2025
|
последняя новость: 20:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 20:09
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

15 минут, 50 боеприпасов, десятки целей хуситов в Йемене

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 мая 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 20:04
15 минут, 50 боеприпасов, десятки целей хуситов в Йемене
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ публикует подробности операции в Йемене: вся операция длилась 15 минут. Десятки израильских боевых самолетов нанесли удары по десяткам целей террористической инфраструктуры хуситов и вывели из строя центральный международный аэропорт в Сане.

Для операции были использованы 50 боеприпасов. В течение 15 минут боевые самолеты вывели из строя центральный аэропорт в Сане, атаковали центральные электростанции и бетонный завод, которые использовались движением "Ансар Аллах" для террористических целей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2025

Йеменский кинжал в сердце Израиля: панно на площади Палестины в Тегеране
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025

ЦАХАЛ подтвердил удары по аэропорту Саны, электростанциям, заводу и другим объектам хуситов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2025

Источники: израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане, электростанции и другие цели в Йемене