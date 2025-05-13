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Ближний Восток

Дональд Трамп пообещал снять санкции с Сирии

Саудовская Аравия
Сирия
Дональд Трамп
время публикации: 13 мая 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 20:08
Дональд Трамп пообещал снять санкции с Сирии
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп объявил, что США снимут санкции, наложенные на Сирию, чтобы "дать стране шанс достичь успеха". Санкции были наложены на режим Башара Асада, свергнутого нынешним сирийским руководством.

Данное заявление Трамп сделал в ходе своего выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Заявление Дональда Трампа было встречено бурными аплодисментами. "В Сирии новое правительство, которое, как мы надеемся, преуспеет в стабилизации ситуации в стране и в поддержании мира, – подчеркнул президент США. – Именно это мы хотели бы видеть в Сирии".

Ранее сообщалось, что в среду, 14 мая, Дональд Трамп встретится в Саудовской Аравии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, и анонсированное Трампом снятие санкций может существенно помочь новому сирийскому режиму привлечь международную помощь и инвестиции, так необходимые на восстановление страны.

Ближний Восток
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