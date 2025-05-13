Новая Сирия: как уладить конфликт с друзами. Экс-террорист готов говорить с Израилем и Трампом

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа пытается навести порядок в раздираемой внутренними конфликтами стране, где ситуация в сфере безопасности после смены режима в Дамаске стала еще более напряженной. Речь идет и о криминале, и об этноконфессиональных конфликтах, в которые вмешиваются региональные игроки, включая Израиль. И это не единственные проблемы, требующие срочного решения новыми властями Сирии. Среди других – экономическое восстановление страны и снятие с нее международных санкций. Для этого аш-Шараа нужно выстроить отношения с западными лидерами. Первый шаг сделан – он уже побывал в Париже и встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, теперь аш-Шараа хочет достучаться до президента США Дональда Трампа.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Безопасность прежде всего

Сирийские власти в Дамаске разрабатывают новый план по обеспечению безопасности в разных частях Сирии. Об этом на этой неделе сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники. Речь, в частности, идет о более плотной работе сирийских министерств – юстиции, обороны, внутренних и иностранных дел вместе с представителями гражданского общества с жалобами населения. Предполагается также ускорить судебную реформу для "достижения правосудия", как говорится в официальном заявлении сирийских властей.

Эти новости последовали за серией инцидентов в Дамаске – нападений на ночные клубы, внезапных рейдов в рестораны и бары, якобы с проверкой наличия у них лицензий, а также стычек на рынке в Старом городе между торговцами и силами безопасности. Кроме того, растет число сообщений о грабежах и похищениях людей, что сеет панику среди сирийцев.

После 13 лет гражданской войны Сирия переполнена оружием. Контрабандисты и множество вооруженных группировок самого разного толка пользуются тем, что после смены режима в Дамаске центральная власть пока не окрепла. На этом фоне также есть опасения касательно активизации "спящих ячеек" террористической группировки "Исламское государство".

Новые сирийские силы безопасности и армия только формируются. По сути, это бывшие группировки вооруженной оппозиции, которые зачастую действуют самостоятельно без оглядки на центральное руководство и сталкиваются с местными отрядами самообороны. Так что в данный момент в Сирии смешалось все – месть, заговоры, провокации, преступность. И способность временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа справиться с проблемами вызывает вопросы.

Падение режима Башара Асада в декабре 2024 года вызвало энтузиазм и надежду на перемену к лучшему у многих сирийцев, но постепенно наступает разочарование. Страна по-прежнему регионально и политически раздроблена. По данным ООН за 2024 год, 90% населения в Сирии живет за чертой бедности, а 16,7 млн (трое из четырех человек в Сирии) зависят от гуманитарной помощи. В докладе Программы развития ООН, опубликованном в феврале 2025-го, содержится предупреждение о том, что при нынешних темпах экономического роста Сирия не сможет до 2080 года восстановить уровень ВВП, который был до начала сирийского конфликта в 2011 году.

Понятно, что в этих условиях любому правителю Сирии будет непросто, особенно с учетом того, что страна продолжает находиться под санкциями – европейскими, американскими и Совета Безопасности ООН, введенными еще при правлении Башара Асада. Однако Ахмаду аш-Шараа особенно непросто, учитывая, что до захвата власти в Дамаске он возглавлял террористическую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая находится в международных "черных списках". Т.е. аш-Шараа надо добиться не только снятия санкций с Сирии, но и снятия ярлыка "террористы" с себя и своих соратников.

Изначально аш-Шараа повел себя очень умно, делая все, чтобы получить признание как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, он неоднократно подчеркивал, что новые власти будут уважать права всех конфессий и национальных меньшинств, ХТШ не пойдет по пути "Исламского государства" и не будет превращать Сирию в халифат. Он также говорил все положенные слова о демократических ценностях, свободе слова и желании жить в мире с соседями. В Дамаск поспешили делегации не только арабских стран, не говоря уже о Турции, но и из Евросоюза, США и России. ЕС и Великобритания приостановили санкции в отношении определенных секторов и организаций в Сирии, а на прошлой неделе аш-Шараа посетил Париж – первую европейскую столицу. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал содействовать отмене санкций Евросоюза, но в то же время дал понять, что процесс будет проходить постепенно с оглядкой на действия аш-Шараа и его окружения. Западных игроков беспокоят назначение иностранных боевиков, занесенных в террористические списки на руководящие должности в новых сирийских безопасности, опора аш-Шараа на своих соратников по ХТШ, отсутствие прозрачного национального диалога, исламизация Сирии вопреки обещаниям. Но главное – неспособность аш-Шараа взять ситуацию в сфере безопасности под свой контроль, что уже привело к серьезным конфликтам на этноконфессиональной почве, как это было на побережье с алавитами и продолжает происходить с друзами уже на протяжении нескольких месяцев.

Друзский фактор

Последнее "друзское обострение" случилось в конце апреля, когда в соцсетях появилась аудиозапись, которая содержала оскорбления в адрес пророка Мухаммада и исламских религиозных деятелей. Авторство записи приписали друзу из провинции Эс-Суэйда. Шейх Маруан Киуан, которого обвиняли в записи, отрицал какую-либо причастность к клипу, называя его "сфабрикованным". Его слова подтвердило и расследование МВД, но это не помогло. Сразу в нескольких населенных пунктах в пригородах Дамаска начались столкновения между друзами и различными группировками, друзских студентов избивали в университетах в разных районах Сирии. Резко обострилась и ситуация в провинции Эс-Суэйда, где проживает большинство сирийских друзов. Погасить конфликт пытались и власти в Дамаске, и друзские шейхи. На данный момент наступило затишье, однако нет никаких гарантий, что после очередной провокации или спора между местным населениями и силовиками конфликт не вспыхнет вновь.

Один из самых острых вопросов – сдача друзами оружия государству. Отказываться от возможности защитить себя в случае необходимости друзы не хотят. Шейхи друзской общины в Джарамане – пригороде Дамаска выступили с инициативой, как можно решить проблему. Они предложили министерству обороны и другим официальным структурам 200-300 молодых людей из своих отрядов самообороны. На данный момент все КПП на въезде и выезде из города находятся под контролем Службы общей безопасности и укомплектованы в том числе жителями Джараманы. Следующий шаг – подчинение всех местных сил напрямую министерству обороны. Вопрос, как это будет работать и где.

На прошлой неделе в Джарамане отказывались сдать оружие, пока не будет уверенности, что друзам не будет угрожать повторение судьбы алавитов на побережье Сирии. Аналогичная ситуация и в Эс-Суэйде. Бассем Абу Фахр, официальный представитель друзского движения "Люди достоинства", сказал "Аш-Шарк аль-Аусат", что вопрос о сдаче оружия пока никем не решен. "У нас нет проблем с регулированием оружия, но не с его передачей. Оно должно оставаться в пределах административных границ провинции и быть под контролем государства", – добавил он.

В начале этого года, практически сразу после смены власти в Дамаске, "Люди достоинства" и некоторые другие друзские формирования заявили о своей готовности интегрироваться в сирийскую армию. Надо сказать, что об этом же говорят и курды, и представители суннитских вооруженных группировок. Фактически все хотят оставить за собой контроль над территорией, где они доминировали раньше, но под вывеской официальной власти.

Друзы, как и курды, пытаются добиться от Дамаска большей автономии – как в вопросах безопасности, так и общественно-экономических. То есть речь о распоряжении бюджетами, назначении местных, а не пришлых чиновников, на управляющие должности, невмешательстве центральных властей в жизнь общины, в то числе навязывания религиозных норм.

По данным The Institute of Druze Studies на 1998 год, численность друзов всоставляла около миллиона человек, из которых 40-50% проживали в Сирии, 30-40% в Ливане, 6-7% в Израиле и 1-2% в Иордании. Согласно другим источникам, до 2011 года в Сирии проживало около 700 тысяч друзов – примерно 4% населения страны, 500 тысяч из них находились в провинции Эс-Суэйда.

В целом сирийские друзы были лояльны режиму Асада, но старались не принимать участие в гражданской войне, защищая лишь свою территорию. Впрочем, были и те, кто сражались с исламистскими группировками, которые сейчас пришли к власти в Дамаске. На данный момент в целом сирийские друзы выступают за сохранение единства Сирии, хотя говорить о единстве мнений внутри самой общины не приходится. Большинство поддерживают диалог с Дамаском, но есть расхождения касательно вопросов самоуправления и предоставления автономии. Есть также и те, кто считают, что пришедшим к власти исламистам доверять нельзя, а некоторые заходят еще дальше – прося помощи у Израиля. Но заявляющих об этом в открытую – меньшинство.

"В настоящее время друзы в Сирии сталкиваются с тремя вариантами: истребление, эмиграция или защита Израиля", – заявил Шади Малек, друзский бизнесмен и общественный деятель из города Эс-Суэйда в Сирии, в интервью израильскому изданию The Times of Israel. Сейчас он проживает в Германии, а члены его семьи были убиты во время последних друзских погромов в пригороде Дамаска. По его словам, 90% друзов в Сирии хотят поддержки Израиля, но предпочитают не говорить об этом открыто. Они также предпочли бы, чтобы израильские власти действовали больше за кулисами, не объявляя громогласно о поддержке друзов, так как это лишь превращает друзов в глазах остальных сирийцев в пятую колонну и может спровоцировать новые конфликты.

Проверить достоверность мнения Малека о численности друзов, желающих поддержки Израиля, невозможно. В публичном поле, в первую очередь в арабских СМИ, доминирует мнение, что для Израиля защита друзов – это лишь предлог для расширения влияния в Сирии, а сами друзы ни в какой помощи извне не нуждаются.

Впрочем, и в Израиле существует мнение, что прямое вмешательство в сирийский конфликт на стороне друзов не служит его интересам и подставляет друзов. "Друзам в Сирии можно и нужно помочь снаряжением и оружием, чтобы они могли защитить себя, и они, безусловно, способны это сделать. Иорданию также можно мобилизовать, поскольку она граничит с ними и имеет схожие с Израилем интересы… Но Израиль не должен и не может стать полицейским на Ближнем Востоке, особенно когда мы едва способны защитить себя и погрязли в бесконечной войне с бандами ХАМАСа в Газе", – считает востоковед и преподаватель Тель-Авивского университета профессор Эяль Зисер. Он опасается, что Израиль увязнет в Сирии, как в конце прошлого века в Ливане, и с друзами повторится история аналогичная Армии южного Ливана.

Вмешательство Израиля

Зимой, после начала первых столкновений в Джарамане Израиль предупредил сирийские власти, что в случае штурма города он обеспечит защиту друзам. События в конце апреля вынудили Израиль перейти от слов к делу.

3 мая израильские ВВС совершил самую массированную атаку в Сирии с начала года. Было нанесено около 20 авиаударов в районе горы Касьюн (Дамаск), пригороде Дамаска Хараста, а также по расположениям танкового комплекса, ракетного дивизиона и батальона ПВО в провинциях Дераа и Латакии, а также казармы в Хаме и Эль-Кунейтре. За день до этого израильтяне атаковали цели в Дамаске в районе президентского дворца аш-Шараа. Из офиса главы правительства Израиля сообщили: "Израиль совершил ночью атаку по цели недалеко от президентского дворца в Дамаске. Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим вывода сил безопасности с юга Дамаска и возникновения какой-либо опасности для друзской общины". Израиль также объявил об открытии мобильного госпиталя на юге Сирии для оказания медицинской помощи друзам. Ахмад аш-Шараа назвал действия Израиля "опасной эскалацией".

Впрочем, практически одновременно выяснилось, что еще до этого Израиль и Сирия начали тайные переговоры по вопросам безопасности. Сначала информация появилась в СМИ, но будучи в Париже Ахмад аш-Шараа подтвердил, что непрямые переговоры с Израилем через посредников действительно идут. По его словам, их цель – "успокоить ситуацию". В то же время источники израильской газеты "Едиот Ахронот" утверждают, что израильтяне и сирийцы встречались лицом к лицу и сидели за одним столом в частной резиденции одной из ключевых фигур в правительстве эмирата Абу-Даби. Встреч было три. Утверждается, что от Израиля в переговорах участвовали двое научных сотрудников, имеющих опыт работы в сфере безопасности, от Сирии – трое приближенных аш-Шараа. Источник издания рассказал, что прошедшие переговоры ни к чему не обязывали, скорее это было изложение позиций. Сирийская сторона хотела бы прекращения израильских атак по своей территории и просила дать время Ахмаду аш-Шараа установить порядок в стране. Переговорщики напомнили о словах аш-Шараа, сказанных практически сразу после свержения режима Асада, что Сирия не заинтересована в развязывании конфликтов со своими соседями, включая Израиль. В качестве одного из аргументов для налаживания связей использовался тот факт, что новый режим в Дамаске изгнал иранцев – и это в интересах Израиля.

Согласно израильским источникам, переговоры планируется продолжить, при этом расширив круг обсуждаемых тем от безопасности до экономики. Кроме того, отмечается, что параллельно с секретными переговорами в Абу-Даби были также установлены первые контакты между израильскими экспертами и представителями Сирии на двух конференциях в Европе.

Американский фактор

Для Дамаска налаживание отношений с Израилем – один из ключей к США, в том числе для решения проблемы санкций. Надо сказать, что новые власти достаточно активно работают с еврейской общиной выходцев из Сирии, живущих в США. Были организованы визиты ее представителей в Сирию, а глава сирийского МИДа Асаад аш-Шейбани встречался с ними во время своего визита в Нью-Йорк. Хотя есть и обратная логика – установление контактов с Вашингтоном в Дамаске надеются использовать в качестве давления на Израиль, чтобы он прекратил атаки по сирийской территории.

В любом случае Сирия делает все, чтобы добиться от Вашингтона снятия санкций, а в дальнейшем экономической и политической поддержки. В этом заинтересованы также аравийские монархии и Турция. Накануне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток посредники приложили немало усилий, чтобы организовать его встречу с Аш-Шараа в Эр-Рияде или в других столицах по маршруту – Дохе или Абу-Даби. По данным агентства Reuters, эта идея обсуждалась 30 апреля поддерживающим Трампа американским активистом Джонатаном Бассом во время его встречи с аш-Шараа в Дамаске. Утверждается, что ради налаживания отношений с американским президентом аш-Шараа готов предложить строительство "башни Трампа" в Дамаске, разрядку с Израилем и доступ США к сирийской нефти и газу, т.е. аналог договора Вашингтона с Киевом.

У США, как и у европейцев, большой список требований к Дамаску, и до сих пор они не выражали удовлетворения от того, как действуют сирийские власти. Однако в понедельник президент США Дональд Трамп неожиданно заявил журналистам: "Нам придется принять решение о санкциях... Мы можем снять их с Сирии, потому что мы хотим дать им новый старт". Трамп пообещал принять решение, как помочь Дамаску, добавив, что делает это в том числе по просьбе Турции.

На момент этой публикации встреча Трампа и аш-Шараа не подтверждена, хотя американский президент уже прибыл в Эр-Рияд. Одни источники утверждают, что встреча все-таки состоится, другие считают, что это маловероятно, однако не исключают контактов сирийских и американских дипломатов на полях визита Трампа на Ближний Восток.

Лоббирование личной встречи аш-Шараа с Трампом важно Дамаску и его союзникам, так как в Вашингтоне пока не выработано единой стратегии в отношении Сирии. Пока ясно лишь одно – США постепенно сокращают свое военное присутствие в этой арабской стране, и в итоге оно может быть сведено к нулю. Есть также мнение, что Вашингтон готов переложить ответственность за ситуацию в Сирии на Турцию и Израиль, которые ведут между собой переговоры по этой теме. Посредником выступает Азербайджан. По некоторым данным, Баку также способствует и израильско-сирийским контактам, что поддерживается также Анкарой.

Таким образом ситуация в Сирии по-прежнему не определена. Очень многое зависит как от самого аш-Шараа, так и от договоренностей между внешними игроками. Впрочем, практически также было и при Башаре Асаде. Сменились лишь позиции внешних игроков и их доля влияния на Сирию. Но борьба за нее продолжается.