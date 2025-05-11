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Ближний Восток

Глава МИД Ирана о четвертом раунде "ядерных" переговоров: "Теперь мы лучше понимаем друг друга"

США
Иран
время публикации: 11 мая 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 18:45
Глава МИД Ирана о четвертом раунде "ядерных" переговоров: "Теперь мы лучше понимаем друг друга"
AP Photo/Vahid Salemi

В воскресенье, 11 мая, в Маскате (Оман) прошел четвертый раунд переговоров между представителями США и Ирана, посвященный ядерной программе Тегерана.

После окончания переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, возглавлявший переговорщиков, в интервью национальному телевидению заявил, что состоявшаяся встреча была более продуктивной, чем все предыдущие.

"Сейчас наши позиции по нерешенным вопросам ближе. Теперь мы лучше понимаем друг друга", – заявил он.

"По нашему мнению, обогащение урана должно продолжаться. По этому вопросу не может быть компромисса. Однако для укрепления доверия мы можем принять на определенное время ограничения в том, что касается его масштабов, объема и уровня", – заявил Арагчи, еще раз повторив: "Но само по себе обогащение урана не подлежит обсуждению".

Глава МИДа также подчеркнул, что "снятие санкций с Ирана составляет основу переговоров, и с этим согласны обе стороны".

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