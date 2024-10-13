NBC News: Власти США просят Израиль, чтобы ответный удар по Ирану был "пропорциональным"

Американские официальные лица заявляют, что Израиль "сузил круг целей" для удара по Ирану, пишет NBC News. Однако в Вашингтоне не знают ни того, когда Израиль атакует Иран, ни того, какие цели будут атакованы.

По данным США, Израиль может атаковать военные объекты и/или энергетическую инфраструктуру, но не планирует удары по ядерным объектам, пишут Кортни Кьюб, Моника Альба, Андреа Митчелл, Моше Гэйнс и Кэрол Ли. Во всяком случае, американцы не видят признаков подготовки к ударам по иранским ядерным объектам, говорится в публикации. Нет признаков и того, что планируются какие-либо "убийства" в Иране, пишет NBC News. В то же время отмечается: "Израильтяне еще не приняли окончательного решения о том, как и когда действовать".

В публикации говорится о том, что ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября причинил незначительный ущерб. При этом отмечается, что руководство США призывает Израиль к тому, чтобы удар был "пропорциональным" – только по военным целям, не по нефтяным, газовым или ядерным объектам. Непонятно при этом, подразумевает ли "пропорциональность" запуск сотен ракет по целям в Иране.

По данным США, ЦАХАЛ готов в любой момент нанести удар по целям в Иране и ждет приказа.

Неизвестно, обсуждались ли детали предстоящего удара по Ирану в ходе недавних бесед министра обороны Израиля Йоава Галанта с его американским коллегой Ллойдом Остином или премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.