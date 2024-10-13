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Ближний Восток

Фуад Синьора: "Нужно воспользоваться слабостью "Хизбаллы", чтобы избавиться от ее влияния"

время публикации: 13 октября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 12:16
Фуад Синьора: "Нужно воспользоваться слабостью "Хизбаллы", чтобы избавиться от ее влияния"
AP Photo/Kamran Jebreili

Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синьора, давний противник "Хизбаллы", в интервью телеканалу Sky News подверг шиитскую группировку резкой критике. По его мнению, ливанские власти должны воспользоваться предоставленной Израилем возможностью, чтобы избавиться от влияния "Хизбаллы" на происходящее в стране.

Обвинив Израиль в убийстве мирных жителей Ливана и сектора Газы, политик отметил: "Хизбалла" взяла в заложники и ливанских граждан, и государство в целом. "Нельзя допускать, чтобы в одной стране существовали два государства: государство "Хизбаллы" и официальное государство, власть которого она подрывает", – заявил бывший премьер, отметив, что сейчас группировка значительно ослаблена.

Он также потребовал от Ирана перестать вмешиваться во внутренние дела Ливана. "Нельзя допускать, чтобы Иран делал это – не только напрямую, но и через свои щупальца", – сказал Синьора.

По его словам, Ливан уже является государством, потерпевшим крах, однако развал станет необратимым, если не будет заключено перемирие, основанное на соблюдении резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившей конец Второй Ливанской войне.

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