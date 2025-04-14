Хуситы вновь заявили, что сбили американский БПЛА MQ-9

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что ПВО хуситов вновь удалось сбить американский беспилотник MQ-9.

Согласно указанному источнику, БПЛА был сбит ракетой йеменского производства над регионом Хадджа, на северо-западе Йемена.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Хуситы утверждают, что за все время боевых действий им удалось сбить над Йеменом 19 американских беспилотников. Только за последние две недели, заявляют они, сбиты четыре БПЛА армии США.

Кроме того, хуситы сообщают о пяти погибших и 13 раненых в результате ударов армии США по заводу "Ас-Суари" в районе Матна в Бани Матаре.