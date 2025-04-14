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Ближний Восток

Хуситы вновь заявили, что сбили американский БПЛА MQ-9

США
Йемен
Хуситы
Беспилотники
время публикации: 14 апреля 2025 г., 03:29 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 05:35
БПЛА MQ-9 (иллюстрация)
South Korea Defense Ministry via AP

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что ПВО хуситов вновь удалось сбить американский беспилотник MQ-9.

Согласно указанному источнику, БПЛА был сбит ракетой йеменского производства над регионом Хадджа, на северо-западе Йемена.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Хуситы утверждают, что за все время боевых действий им удалось сбить над Йеменом 19 американских беспилотников. Только за последние две недели, заявляют они, сбиты четыре БПЛА армии США.

Кроме того, хуситы сообщают о пяти погибших и 13 раненых в результате ударов армии США по заводу "Ас-Суари" в районе Матна в Бани Матаре.

Ближний Восток
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