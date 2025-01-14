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Ближний Восток

Пресс-служба Хаменеи анонсировала фильм о Яхье Синуаре

Иран
ХАМАС
время публикации: 14 января 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 11:44
Синвар и аятолла Али Хаменеи, 2012 год
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Пресс-служба верховного лидера Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи сообщила на своей странице в социальной сети Х, что ведется работа над документальным фильмом, посвященным ликвидированному лидеру ХАМАСа Яхье Синуару.

Там же опубликован полутораминутный трейлер фильма, получившего название "Яхья Синуар, человек, чья душа продолжает борьбу". Судя по трейлеру, в нем будет уделено большое внимание событиям 7 октября 2023 года. Когда и где лента выйдет в эфир, неясно.

Отметим: согласно публикациям СМИ, ХАМАС потребовал от Израиля передать ему тело Синуара уже на первом этапе соглашения. Израильский представитель заявил, что в рамках нынешней сделки тело возвращено не будет.

Ближний Восток
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