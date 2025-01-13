Источник в Иерусалиме: "Израиль не выдаст ХАМАСу тело Синуара в рамках сделки"
время публикации: 13 января 2025 г., 23:51 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 23:51
Многие израильские СМИ опубликовали комментарий высокопоставленного источника в правительстве к сообщению арабских СМИ о том, что ХАМАС требует на первом этапе сделки выдать тело Яхьи Синуара, лидера ХАМАСа и архитектора резни 7 октября, который был ликвидирован 16 октября 2024 года.
О требовании ХАМАСа вечером 13 января рассказал саудовский телеканал "Аль-Хадат", это сообщение было распространено арабскими СМИ.
Опровергая это сообщение, источник в Иерусалиме, которого цитируют радиостанция "Кан-11", сайты "Мако" и Ynet, заявил: "Израиль не передаст ХАМАСу тело архитеррориста Синуара в рамках сделки. Этого не произойдет, точка".
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