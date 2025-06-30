На севере Тегерана активированы системы ПВО. Власти сообщили об учениях

На севере Тегерана активированы системы ПВО. Взрывы были слышны во многих районах иранской столицы.

Новостной агентство Fars передало со ссылкой на "Корпус стражей исламской революции", что взрывы, которые были слышны в Тегеране и Мехеллате, связаны с учениями сил противовоздушной обороны.

Государственные СМИ также сообщают о взрыве в районе аэропорта Урмия, расположенного в Западном Азербайджане. Этот взрыв стал результатом уничтожения невзорвавшихся боеприпасов после войны с Израилем.