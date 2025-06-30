На севере Тегерана активированы системы ПВО. Власти сообщили об учениях
время публикации: 30 июня 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 22:46
На севере Тегерана активированы системы ПВО. Взрывы были слышны во многих районах иранской столицы.
Новостной агентство Fars передало со ссылкой на "Корпус стражей исламской революции", что взрывы, которые были слышны в Тегеране и Мехеллате, связаны с учениями сил противовоздушной обороны.
Государственные СМИ также сообщают о взрыве в районе аэропорта Урмия, расположенного в Западном Азербайджане. Этот взрыв стал результатом уничтожения невзорвавшихся боеприпасов после войны с Израилем.
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