Взрыв в церкви в центре Дамаска, десятки погибших и раненых

В христианской церкви в Дамаске во время воскресной службы прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли не менее 19 человек и десятки получили ранения.

Церковь находится в районе Дувейла, в котором проживают преимущественно христиане.

По данным сирийской мониторинговой группы по правам человека SOHR, теракт был совершен смертником. Перед тем, как привести в действие взрывное устройство, он открыл стрельбу по находящимся там людям.

Церковь и территория вокруг нее оцеплены силами безопасности.