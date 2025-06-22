Взрыв в церкви в центре Дамаска, десятки погибших и раненых
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:20
В христианской церкви в Дамаске во время воскресной службы прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли не менее 19 человек и десятки получили ранения.
Церковь находится в районе Дувейла, в котором проживают преимущественно христиане.
По данным сирийской мониторинговой группы по правам человека SOHR, теракт был совершен смертником. Перед тем, как привести в действие взрывное устройство, он открыл стрельбу по находящимся там людям.
Церковь и территория вокруг нее оцеплены силами безопасности.
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