В Бейруте простились с "генералом Хизбаллы", ликвидированным ЦАХАЛом

В среду, 12 июня, в Бейруте состоялись похороны 55-летнего Талиба Сами Абдуллы ("Хаджа Абу Талиба") – высокопоставленного командира "Хизбаллы", убитого вечером 11 июня около Тира в результате удара ЦАХАЛа. Также состоялись похороны троих приближенных "Абу Талиба", убитых вследствие этой атаки.

Церемония похорон, на которой присутствовали тысячи активистов "Хизбаллы", прошла в Бейруте. Перед собравшимися в режиме видеоконференции выступил генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла.

Насралла, как и другие выступавшие, поклялся отомстить Израилю за гибель "Хаджа Абу Талиба".

Ранее 12 июня "Хизбалла" осуществила массированный обстрел израильской территории, выпустив сотни ракет, в том числе по Цфату и Тверии. Был причинен ущерб. Никто не пострадал.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятое БПЛА, на котором запечатлена ликвидация вечером 11 июня на юге Ливана высокопоставленного командира "Хизбаллы" Талиба Сами Абдуллы и его подчиненных. ЦАХАЛ заявляет, что ликвидированный лидер террористов "на протяжении многих лет планировал, продвигал и осуществлял множество террористических актов против граждан Государства Израиль".

По данным ливанских СМИ, четыре командира "Хизбаллы", в их числе Талиб Сами Абдулла (он же "Хадж Абу Талиб"), командовавший подразделением "Ан-Наср", были ликвидированы поздно вечером 11 июня в деревне Джуайя (примерно в 7 км к востоку от города Тир, в южном Ливане) в результате авиаудара.

Судя по имеющимся данным, Талиб Сами Абдулла занимал "генеральскую" должность в военной структуре "Хизбаллы", в зоне его ответственности был "центральный сектор" от реки Литани до границы Израиля. Его называют самым высокопоставленным командиром "Хизбаллы", убитым израильтянами с начала войны "Железных мечей" (с 7 октября 2023 года), и сравнивают это с ликвидацией в январе 2024 года Джауада Уисама ат-Тауиля – одного из основных командиров спецназа "Радуан" (см. их совместное фото).

По данным арабской редакции телеканала Sky News, ВВС ЦАХАЛа выпустили три ракеты по зданию, в котором находились Талиб Сами Абдулла и его приближенные. Помимо "генерала" были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" Хусейн Мухаммад Хамид ("Саджид"), Мустафа Суфан и Мухаммад Сабара.

Ливанские СМИ передают, что в результате атаки здание, в котором находились командиры "Хизбаллы", было полностью разрушено. При этом отмечается, что рядом находится дом одного из депутатов-шиитов парламента Ливана, которому тоже был причинен ущерб.

По состоянию на 12 июня, "Хизбалла" подтверждает потерю более 340 своих командиров и боевиков в ходе нынешней войны с Израилем.