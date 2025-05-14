Сирия празднует снятие американских санкций

Вечером 13 мая, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, в Дамаске и других сирийских городах прошли спонтанные манифестации с участием тысяч человек.

Сирийцы заявляют, что ждали этого 14 лет и теперь надеются на улучшение экономической ситуации. Они также говорят, что от санкций пострадал в первую очередь сирийский народ, а не режим Асада.

Ранее Трамп объявил, что США снимут санкции, наложенные на Сирию, чтобы "дать стране шанс достичь успеха". Санкции были наложены на режим Башара Асада, свергнутого нынешним сирийским руководством.

Данное заявление Трамп сделал в ходе своего выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Заявление Дональда Трампа было встречено бурными аплодисментами. "В Сирии новое правительство, которое, как мы надеемся, преуспеет в стабилизации ситуации в стране и в поддержании мира, – подчеркнул президент США. – Именно это мы хотели бы видеть в Сирии".