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Ближний Восток

Перед штаб-квартирой ООН поднят новый сирийский флаг

Сирия
ООН
время публикации: 27 апреля 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 11:02
Перед штаб-квартирой ООН поднят новый сирийский флаг
AP Photo/Kena Betancur

У здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке состоялась церемония поднятия нового сирийского флага – зелено-бело-черного полотнища с тремя красными звездами. Знамя поднял на флагшток министр иностранных де Сирии Асаад аш-Шибани.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, министр призвал отменить санкции, введенные против режима Башара Асада, а также потребовал вывести с сирийской территории израильские войска.

"Это не только грубое нарушение международного права и сирийского суверенитета, но и угроза региональной стабильности. Мы неоднократно заявляли, что Сирия не намерена угрожать никому из своих соседей, в том числе Израилю", – сказал он.

Ближний Восток
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