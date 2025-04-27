Перед штаб-квартирой ООН поднят новый сирийский флаг

У здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке состоялась церемония поднятия нового сирийского флага – зелено-бело-черного полотнища с тремя красными звездами. Знамя поднял на флагшток министр иностранных де Сирии Асаад аш-Шибани.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, министр призвал отменить санкции, введенные против режима Башара Асада, а также потребовал вывести с сирийской территории израильские войска.

"Это не только грубое нарушение международного права и сирийского суверенитета, но и угроза региональной стабильности. Мы неоднократно заявляли, что Сирия не намерена угрожать никому из своих соседей, в том числе Израилю", – сказал он.